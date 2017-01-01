В России осудили украинца за ложное сообщение о минировании

В отношении 35-летнего Александра П. было возбуждено дело по статье "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве".

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован sud.ua

Суд в Тульской области РФ приговорил к трем годам колонии-поселения гражданина Украины, который в нетрезвом состоянии сообщил двум сотрудницам АЗС и полиции о готовящемся взрыве. Об этом сообщила региональная прокуратура в понедельник, 14 января.

"Судом установлено, что 22 октября 2018 года примерно 01 час 50 минут Александр П., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в помещении автозаправочного комплекса ТНБ №7, являющегося объектом социальной инфраструктуры, где сообщил двум сотрудницам АЗК ТНБ заведомо ложное сообщение о готовящимся взрыве здания АЗК", – говорится в сообщении.

По данным российской прокуратуры, женщины восприняли угрозу серьезно. Затем украинец со своего мобильного телефона позвонил в дежурную часть ОМВД России по городу Новомосковск Тульской области и также рассказал о готовящимся взрыве здания АЗК.

В отношении 35-летнего Александра П. было возбуждено дело по статье "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры".

"Судом Александру П. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении", – сообщает прокуратура. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее Шевченковский райсуд Киева приговорил лжеминера станций метро Киева к пяти годам лишения свободы. Тогда сообщалось, что уроженец Винницкой области дважды сообщал о подготовке взрыва на двух станциях метро – Лыбидская и Лесная, и в следственном изоляторе.

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