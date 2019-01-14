Трамп не планирует вводить режим ЧП из-за стены
Американский президент пока не рассматривает возможность введения режима ЧП, но и не намерен прекращать шатдаун.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует объявлять режим чрезвычайного положения из-за стены на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости в понедельник, 14 января.
"У меня есть полное законное право объявить (режим ЧП), но я не рассматриваю такую возможность", - заявил Трамп.
Как сообщает Reuters, глава белого дома не последовал совету сенатора-республиканца Линдси Грэма о временном возобновлении работы правительства.
Как известно, Трамп может ввести режим ЧП для того, чтобы утвердить бюджет на строительство стены на границе США и Мексики. В данный момент он не может решить вопрос финансирования этого проекта с представителями демократической партии, которые выступают против строительства стены. Из-за споров по бюджету в США продолжается самый долгий в истории страны шатдаун.
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