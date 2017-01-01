В Кабуле почти 100 человек пострадали при взрыве

Бомба взорвалась в квартале, где живут многие иностранцы и расположены офисы неправительственных организаций.

Не менее четырех человек погибли и 90 ранены в результате мощного взрыва в Кабуле. Об этом сообщает TOLO news в понедельник, 14 января.

По данным местных правоохранителей, что погибли трое военнослужащих и один гражданский. Среде пострадавших 23 ребенка и 12 женщин.

Также отмечается, что взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.

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Напомним, 24 декабря боевики атаковали правительственный комплекс в Кабуле. Тогда не менее 43 человек погибли и еще 10 были ранены. Прибывшие силовики после продолжительной перестрелки убили троих нападавших.

А в начале января на севере Афганистана боевики Талибана атаковали силовиков одновременно в трех местах, в результате чего погиб 21 полицейский.

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