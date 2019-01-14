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Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса ПЦУ

Комментариев: 2
Константинопольский патриархат опубликовал текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
Константинополь опубликовал текст Томоса об автокефалии ПЦУ
Константинополь опубликовал текст Томоса об автокефалии ПЦУ
скриншот

Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. В частности, текст в понедельник, 14 января, опубликован на официальном сайте патриархии.

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", - говорится в тексте Томоса.

Текст Томоса на греческом

Ранее Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. 

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Теги: церковь, фото, Православие, православная церковь, Константинополь, вселенский патриарх, томос, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vesna_Krasna2    14.01.2019, 22:36
Оценка:  -1
Vesna_Krasna2
Говорят его опять не подписали все иерархи. К чему бы это?
Kostos    14.01.2019, 22:46
Оценка:  0
Kostos
на мокшанских болотах гаварят?
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