Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса ПЦУ

Константинопольский патриархат опубликовал текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. В частности, текст в понедельник, 14 января, опубликован на официальном сайте патриархии.

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", - говорится в тексте Томоса.

Текст Томоса на греческом

Ранее Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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