Тысячи поляков вышли почтить память мэра Гданьска

Улицы польского Гданьска массово заполонили жители города, которые вышли в память за убитым мэром Павлом Адамовичем.

Жители польского города Гданьск вечером в понедельник, 14 января, массово вышли на улицы в память за убитым мэром Павлом Адамовичем. Об этом сообщает координатор Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская, опубликовав соответствующее фото в Facebook.

"Гданьск вышел в память по убитому мэру. Ответ ненависти и злобе. В этом городе находится сердце легендарной польской Солидарности и музей на территории Сточни. Здесь зарождалось движение, сделавшее страну свободной от диктатуры", - говорится в подписи к фотографии.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича.

Шокований звісткою про трагічну смерть мера Гданська Павла Адамовіча. Знаю як багато зробив він добра для українців у Польщі та українсько-польських відносин. Це важка втрата для всіх нас.



Ми солідарні з Польщею і польським народом в скорботі і молитві. Вічна пам’ять... — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 січня 2019 р.

Он отметил, что Адамович много сделал добра украинцам в Польше и для украинско-польских отношений.

"Это тяжелая утрата для всех нас. Мы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве. Вечная память", - написал Порошенко в Twitter.

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Свои соболезнования по поводу смерти мэра Гданьска высказал и глава украинского МИД Павел Климкин.

Мав приємність лише раз зустрітися з Павлом Адамовичем.На жаль,не зможу потиснути йому руку ще раз.Це була справжня та добра людина.Польському суспільству ще доведеться перетравити цю трагедію.Це шок для всіх нас, усіх,хто в політиці та поза нею. Щирі співчуття #Gdansk та #Polska https://t.co/ngUNBpAnoD — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 січня 2019 р.

"... Это был настоящий и добрый человек. Польскому обществу еще предстоит переварить эту трагедию. Это шок для всех нас, всех, кто в политике и вне ее. Искренние соболезнования", - отметил министр иностранных дел.

Напомним, вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске. Адамович получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Медики долгое время реанимировали политика на месте происшествия, затем перевезли в больницу.

Вскоре стало известно, что состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича оценивается как крайне тяжелое.

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