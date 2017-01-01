Адвокат Вайнштейна не хочет защищать продюсера - СМИ
Адвокат американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах и изнасиловании, больше не хочет представлять интересы своего клиента в суде. Об этом в понедельник, 14 января, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник.
Самоотвод должен будет одобрить судья. Дело продюсера рассматривается в федеральном суде в Нью-Йорке.
По данным телеканала, между Вайнштейном и Брафманом в последнее время возникли разногласия, характер и причины которых неизвестны.
Начало суда над продюсером назначено на май этого года, однако из-за ситуации с адвокатом процесс может быть перенесен на более поздний срок.
Представители Вайнштейна не прокомментировали NBC информацию, но указали, что продюсер недавно встречался со своей командой адвокатов для выработки стратегии защиты в суде.
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