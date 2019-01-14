Иванка Трамп не претендует на пост главы Всемирного банка

Дочь и советник президента США не является кандидатом на должность в международной организации, подчеркнули в Белом доме.

Представитель Белого дома Джессика Дитто заявила, что дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка не является кандидатом на пост президента Всемирного банка. Об этом в понедельник, 14 января, сообщило издание Politico .

"Сообщения о рассмотрении ее (Иванки Трамп - ред.) кандидатуры не соответствуют действительности", - отметила Дитто.

При этом она добавила, что министр финансов Стивен Мнучин попросил Иванку Трамп "помочь в управлении процессом выдвижения кандидатов, поскольку она тесно сотрудничает с руководством Всемирного банка".

Он покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Официальная причина отставки - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Отметим, по традиции президентом Всемирного банка становится гражданин США, как страны, являющейся крупнейшим акционером международной организации.

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