Боевики ИГ захватили город в Нигерии

Террористическая организация активизировалась в Западной Африке. Представители группировки захватили нигерийский город Ранн, вытеснив оттуда армию.

Боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом в понедельник, 14 января сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

По данным СМИ, в городе ведутся интенсивные бои между армией и боевиками, часть строений уничтожена. Местные жители покидают свои дома.

Источники агентства утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков, а правительственные силы покинули населенный пункт.

Захват города был произведен силами "Исламского государства Западной Африки" (ISWA) - террористической группировки, принесшей присягу руководству ИГ.

В декабре прошлого года ISWA предприняла серию атак, в результате которых был захвачен город Бага, штаб-квартира сил Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера для борьбы с экстремистами. Из города бежали более 30 тысяч человек. На прошлой неделе военные предприняли контрнаступление и отбили город. Однако атаки нигерийской армии не остановили боевиков.

Борьба с "Боко Харам", от которой в 2016 году откололась ISWA, была одним из лозунгов предвыборной кампании президента Нигерии Мухаммада аль-Бухари.

Reuters отмечает, что потеря контроля над целым городом наносит удар по планам Бухари преизбраться на выборах, намеченных на февраль этого года.

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