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В Китае мужчина с ножом напал на прохожих

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Ранения получили 19 человек, еще один пострадавший позже скончался в больнице. По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт.
Полиция в Китае
Полиция в Китае

На прохожих в китайском городе Фучжоу в понедельник, 14 января, напал мужчина с ножом. В результате инцидента погиб один человек и еще 19 получили ранения. Об этом сообщает Sina.

По информации портала, мужчина напал на людей на улице, после чего прыгнул в реку.

Сначала сообщалось о 20 пострадавших, однако один человек позднее скончался в больнице.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. В нападении подозревают 48-летнего мужчину.

Напомним, 8 января в Пекине мужчина напал с ножом на учеников начальной школы. В результате инцидента трое детей получили серьезные травмы, нападавший был задержан.

Позже стало известно, что нападение совершил технический сотрудник школы, которому не продлили контракт.

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Теги: Китай, нападение, нож
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Источник: korrespondent.net

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