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Почти 70% американцев против введения Трампом ЧП

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Большая часть опрошенных граждан США не готова поддержать введение режима ЧП для согласования бюджета на строительство стены с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Возможное решение президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения в стране не поддержат 69% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, заказанного газетой The Hill.
 
И только 31% опрошенных готов поддержать введение режима ЧП для согласования бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. 
 
Социологическое исследование было проведено 12 и 13 января, в опросе приняли участие 1001 человек.
 
Ранее сообщалось, что Трамп не планирует объявлять режим чрезвычайного положения.
 
Напомним, с полуночи 22 декабря 2018 года приостановили работу некоторые федеральные ведомства США, в том числе Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA.
 
Причиной "шатдауна" стали разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по принятию бюджета, который предусматривает выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.

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Теги: бюджет, США, ЧП, стена, опрос, американцы, чрезвычайное положение, социологический опрос
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Источник: korrespondent.net

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