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Мадуро сравнил президента Бразилии с Гитлером

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Лидер Венесуэлы раскритиковал Жаира Болсонару, отметив, что Бразилия находится в руках фашиста.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
 
Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал президента Бразилии Жаира Болсонару "Гитлером нашего времени". Об этом в понедельник, 14 января, сообщило агентство Reuters
 
"Бразилия в руках фашиста, Болсонару - это Гитлер нашего времени. Это так. У него нет ни смелости, ни собственных решений, он марионетка сект, Болсонару - выходец из секты", - заявил Мадуро в ходе выступления перед Национальным учредительным собранием.
 
Президент Венесуэлы призвал бразильцев "сражаться и позаботиться" о Болсонару.

Пресс-служба президента Бразилии отказалась давать комментарии по поводу заявлений Мадуро.

Напомним, Болсонару одержал победу в ходе выборов 28 октября 2018 года и вступил в полномочия 1 января. До избрания президентом Болсонару был депутатом парламента от консервативной Социал-либеральной партии.
 
Ранее участники Группы Лимы, в которую входит Бразилия, заявили, что не признают законным переизбрание Мадуро на новый срок и призвали его не вступать в должность президента Венесуэлы.

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Теги: Гитлер, Бразилия, фашизм, Венесуэла, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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