Мадуро сравнил президента Бразилии с Гитлером

"Бразилия в руках фашиста, Болсонару - это Гитлер нашего времени. Это так. У него нет ни смелости, ни собственных решений, он марионетка сект, Болсонару - выходец из секты", - заявил Мадуро в ходе выступления перед Национальным учредительным собранием.





Пресс-служба президента Бразилии отказалась давать комментарии по поводу заявлений Мадуро.



Напомним, Президент Венесуэлы призвал бразильцев "сражаться и позаботиться" о Болсонару.Пресс-служба президента Бразилии отказалась давать комментарии по поводу заявлений Мадуро.Напомним, Болсонару одержал победу в ходе выборов 28 октября 2018 года и вступил в полномочия 1 января. До избрания президентом Болсонару был депутатом парламента от консервативной Социал-либеральной партии.