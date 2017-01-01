Тереза Мэй против отсрочки даты Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против отсрочки выхода Великобритании из состава ЕС.
"Не думаю, что дату 29 марта следует отодвигать", - заявила она вечером в понедельник, 14 января, выступая перед нижней палатой британского парламента накануне голосования по соглашению между Лондоном и Брюсселем о Brexit.
Одновременно Мэй предупредила об опасности раскола Соединенного Королевства после нерегулируемого выхода из состава ЕС.
Brexit без соответствующего договора усилит позиции сторонников независимости Шотландии и объединения Северной Ирландии с Ирландией, заявила она. По ее словам, такой сценарий является "подлинной угрозой" для страны.
Премьер-министр также призвала депутатов предоставить "второй шанс" договору, выработанному на переговорах с Брюсселем.
Только одобрение парламента может предотвратить хаотичный выход Великобритании из ЕС или отказ от планов Brexit, подчеркнула Мэй.
Вечером 15 января в Палате общин пройдет голосование о договоре с Брюсселем.
Эксперты считают маловероятным, что большинство депутатов одобрят соглашение, выработанное на продолжавшихся около двух лет переговорах Лондона и ЕС. Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), от поддержки которой зависит правительство меньшинства Терезы Мэй, по-прежнему отклоняет договор.
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Напомним, 25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза.
На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после Brexit.
В декабре в британском парламенте прошли пятидневные дебаты, но голосование в Палате общин о соглашении по Brexit, первоначально запланированное на 11 декабря, было перенесено и состоится 15 января.
Источник: Русская служба DW
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