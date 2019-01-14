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В результате ДТП трассу в США залило шоколадом

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Чтобы убрать с проезжей части 13 тысяч литров шоколада и разблокировать движение понадобилось четыре часа.
В США во время ДТП пострадала цистерна с шоколадом
В США во время ДТП пострадала цистерна с шоколадом
twitter.com/Arizona_DPS
 
На трассе в американском штате Аризона 14 января произошло ДТП с участием грузовика, который перевозил жидкий шоколад. Департамент общественной безопасности Аризоны сообщил, что в результате происшествия содержимое прицеп-цистерны вылилось на проезжую часть, парализовав движение.
 
Отмечается, что "река шоколада" заблокировала движение транспорта в западном направлении по трассе I-40 к востоку от Флагстаффа.
 
"Автоцистерна, которая перевозила 13,3 тысячи литров шоколада, перевернулась. Уборка обещает быть вкусной", - указано в сообщении департамента в Twitter .
 
Как сообщает CNN, в результате ДТП никто не пострадал. Цистерна, в которой находился шоколад, получила значительные повреждения, и чтобы поднять ее с проезжей части пришлось вылить все содержимое в канаву. 

Пресс-секретарь департамента Барт Грейвс подчеркнул, что ущерба окружающей среде нанесено не было, так как в цистерне находилась биоразлагаемая жидкость.

Фото: twitter.com/Arizona_DPS

Тонна шоколада вылилась на улицу немецкого города

Напомним, в американском штате Нью-Джерси денежные купюры, выпавшие на трассу из инкассаторской машины, привели к нескольким авариям.

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Теги: США, ДТП, шоколад, фото, трасса
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Источник: korrespondent.net

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