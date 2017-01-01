Трамп подписал закон о борьбе с антисемитизмом

Борьба с нетерпимостью к евреям предусмотрена как в США, так и Европе, и будет проводиться на международных площадках, в том числе в ООН, структурах Евросоюза и ОБСЕ.

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник, 15 января, закон о борьбе с антисемитизмом, как в Америке, так и за рубежом, включая Европу. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что в основе документа лежит законопроект, который республиканцы внесли в Конгресс еще в 2017 году.

Предпосылками к нему, как следует из самого документа, стал "устойчивый рост числа антисемитских инцидентов в Европе, в результате которых европейские евреи становятся целями физического или словесного преследования и даже нападений террористов".

В законе указано, что имеется срочная потребность обеспечить безопасность европейских еврейских сообществ, включая синагоги, школы, кладбища и другие институты.

Согласно документу, США должны акцентировать внимание на значимости борьбы с антисемитизмом на международных площадках, таких как ООН, структуры Евросоюза и ОБСЕ. При этом Госдепартамент будет тщательно документировать случаи проявления антисемитизма в мире.

Также им вносятся коррективы в закон 1998 года о свободе религий в мире. В частности, теперь в ежегодный отчет о свободе религий, который готовит Госдепартамент, должен быть включен отдельный раздел, посвященный антисемитизму в Европе.

В Германии за год зафиксированы 1,5 тысячи антисемитских преступлений

Ранее сообщалось, что большая часть еврейского населения в Европе уверена в усилении антисемитизма в ЕС за последние пять лет.

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