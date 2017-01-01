В Москве затопило метро

Из-за подтопления закрыты три станции нового участка "салатовой" ветки на севере Люблинско-Дмитровской линии.

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В столице Российской Федерации Москве затопило несколько станций метрополитена. Из-за поступления воды закрыты три станции нового участка "салатовой" ветки - Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская.

Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

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“Временно закрыты станции Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская из-за поступления воды на участке между станциями Окружная и Верхние Лихоборы. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии (10) ходят только между Петровско-Разумовской и Зябликово, - говорится в сообщении.

Движение на закрытом после поступления воды участке метро, как сообщается, восстановят в ближайшие часы. Проходит финальная стадия работ. Идёт промывка тоннеля чистой водой, грунт уже убрали.

“Движение между Селигерской и Петровско-Разумовской Люблинско-Дмитровской линии будет восстановлено в течение ближайших часов”, - говорится в сообщении метро.

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Станции Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена были закрыты из-за поступления воды на участке между станциями. В связи с этим на данном участке запущены 50 бесплатных компенсационных автобусов.

Как сообщалось в августе 201 года, потопы в Киеве "связаны с изменением климата и будут продолжаться".