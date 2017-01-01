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Иран не сумел вывести спутник на орбиту

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Иранский спутник Payam не набрал достаточную скорость на третьем этапе и не был выведен на орбиту.
Ирану не удалось вывести на орбиту спутник связи
Ирану не удалось вывести на орбиту спутник связи
irna.ir

Иранский спутник Payam ни был успешно выведен на орбиту. Об этом заявил министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми, сообщает во вторник, 15 января, IRNA.

Указано, что запуск состоялся с космодрома имени Имама Хомейни в первые часы вторника. После него иранский министр сообщил, что спутник "не набрал достаточную скорость на третьем этапе и не был выведен на орбиту".

Он также добавил, что теперь ожидается запуск спутника Dousti.

Известно, что спутник Payam был спроектирован и разработан тегеранским технологическим университетом Амиркабир и должен был выполнять миссию по съемке на низкой околоземной орбите.

Ранее российский космический телескоп Радиоастрон перестал принимать команды с Земли.

Также сообщалось, что российский военный спутник Космос-2430 сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

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Теги: космос, Иран, спутник, спутники, орбита, ракета, ракета-носитель, освоение космоса, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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