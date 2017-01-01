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ОЗХО включила Новичок в список запрещенных веществ

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Организация вносит изменения в список запрещенных веществ впервые со времен его принятия в 1997 году.
ОЗХО решила запретить яд Новичок
ОЗХО решила запретить яд Новичок

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесла нервно-паралитическое вещество Новичок в список запрещенных, сообщает пишет Reuters.

Совместное предложение США, Нидерландов и Канады поддержал 41 член организации.

Они согласились "добавить два семейства высокотоксичных химикатов (включая агент, использованный в Солсбери)", - написала в Twitter посол Канады в агентстве Сабина Нолке, добавив, что Россия "самоотмежевалась от консенсуса".

Это первые изменения, которые будут внесены в список запрещенных веществ, со времен, когда он был принят в 1997 году.

У России, которая также является членом ОЗХО, есть 90 дней на то, чтобы опротестовать решение.

Напомним, в марте на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Британия уверена в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей подозревают российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

 

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Теги: яд, химическое оружие, яд Новичок, ОЗХО
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Источник: korrespondent.net

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