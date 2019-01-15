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У Путина отреагировали на "сговор" с Трампом

Комментариев: 4
Пресс-секретарь президента России прокоментировал высказывания о "сговоре" Трампа и Путина и об американских санкциях.
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Заявления в США о возможности сговора между президентом Дональдом Трампом и российским коллегой Владимиром Путиным являются конспирологией. Такое мнение в интервью Аргументам и Фактам выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения. Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу", - сказал Песков.

Он не согласился с тем, что санкции США против России - это некая "игра в бирюльки". "Это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта Северный поток - 2. Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его", - уверен Песков.

В Кремле признали, что у России нет рычагов, чтобы заставить США отказаться от санкционной политики в отношении Москвы, но отметили, что и давление на РФ не приносит для США результатов.

"Несмотря на то, что США - самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики. Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили!" - сказал Песков.

При этом он добавил: "Точно также и у нас нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии".

Ранее издание The New York Times разместило публикацию о контрразведывательном расследовании ФБР о возможных прямых связях Трампа с россиянами после того, как он уволил главу Бюро Джеймса Коми. До этого не было сведений об этом расследовании в США.

Сам Трамп информацию о возможных прямых связях с Россией назвал "большим обманом" и "мистификацией".

 

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Теги: Россия, США, Путин, Трамп, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Александр Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Hutinpuy    15.01.2019, 11:34
Оценка:  +4
Hutinpuy
"У них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики" - это какая же политика? Умом роиссю не понять?
Peyot    15.01.2019, 11:50
Оценка:  +3
Peyot
да какая у орды политика? всех убить захватить огробить просрать захваченное и идти захватыват дальше! росия - это паразит на теле земного шара!
Ruspidor    15.01.2019, 11:24
Оценка:  +5
Ruspidor
А почему гражданин франции дает пресс конференцию не на французском!?
Peyot    15.01.2019, 11:17
Оценка:  +6
Peyot
БЛин песков ты хоть методичку меняй ну слово в слово одно и тоже расказываешь. Там раскол! Ставленник кремля молодец все остальные падонки! После такой пресконференции думаю даже у кого были сомнение теперь уже убедились что трамп - 100% кремлевская шестерка!
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