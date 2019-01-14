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Глава КНДР получил письмо от Трампа

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Письмо президента США Дональда Трампа якобы было доставлено лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну лично в руки в эти выходные.
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
en.yna.co.kr

Президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, которое было успешно доставлено главе КНДР. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает во вторник, 15 января, CNN.

По данным собеседника телеканала, письмо президента США было доставлено лидеру Северной Кореи лично в руки в эти выходные.

Источник телеканала также подтвердил информацию о визите заместителя председателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль в Вашингтон на этой неделе.

Ранее Трамп, говоря о перспективах второго саммита, заявил, что получил очередное письмо от лидера КНДР, которое он назвал замечательным.

Предполагаемым местом проведения второго саммита между Трампом и Ким Чен Ыном СМИ называли Вьетнам и Таиланд.

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Теги: США, Северная Корея, письмо, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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