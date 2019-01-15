В столице Дании задержали четверых украинцев

Задержанным представили государственного адвоката и переводчика.

В Копенгагене (Дания) 8 декабря 2018 года были задержаны четверо граждан Украины.

Об сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины.

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“По имеющейся в Департаменте консульской службы МИД Украины информации, 8 декабря 2018 в городе Копенгаген были задержаны четверо граждан Украины, которым избрана мера пресечения в виде ареста на 17 суток до вынесения решения суда“, — рассказали в МИД.

По информации дипломатов, задержанным представили государственного адвоката и переводчика, их права не нарушаются.

“Консульские должностные лица посетили задержанных в учреждениях временного содержания города Копенгаген. Посольство Украины в Королевстве Дания поддерживает постоянную связь с родственниками задержанных, адвокатом и компетентными органами страны пребывания“, — добавили в министерстве.

Как сообщалось 10 января, в России за наркоторговлю осудили семь украинцев.