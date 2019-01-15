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В столице Дании задержали четверых украинцев

Комментариев: 2
Задержанным представили государственного адвоката и переводчика.
Подробности задержания украинских граждан уточняются
Подробности задержания украинских граждан уточняются
unn.com.ua

В Копенгагене (Дания) 8 декабря 2018 года были задержаны четверо граждан Украины.

Об сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины.

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“По имеющейся в Департаменте консульской службы МИД Украины информации, 8 декабря 2018 в городе Копенгаген были задержаны четверо граждан Украины, которым избрана мера пресечения в виде ареста на 17 суток до вынесения решения суда“, — рассказали в МИД.

По информации дипломатов, задержанным представили государственного адвоката и переводчика, их права не нарушаются.

“Консульские должностные лица посетили задержанных в учреждениях временного содержания города Копенгаген. Посольство Украины в Королевстве Дания поддерживает постоянную связь с родственниками задержанных, адвокатом и компетентными органами страны пребывания“, — добавили в министерстве.

Как сообщалось 10 января, в России за наркоторговлю осудили семь украинцев.

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Теги: Дания, украинцы, арест
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Комментариев (2)
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КимЧенПых    15.01.2019, 12:18
Оценка:  -1
КимЧенПых
та быть такого не может! нас же все любят!
Катилин    15.01.2019, 12:06
Оценка:  -2
Катилин
Надо в ЕСПЧ срочно подавать и омбудсменшу с Москвы сразу в Копенгаген отправлять на войну с агентами Кремля в Дании=)
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