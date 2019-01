От аномального снегопада в Европе погибли более 20 человек

В результате сильных снегопадов, которые накрыли Европу, погибли уже более двух десятков человек. Об этом во вторник, 15 января, сообщает Euronews.

Указано, что в последние дни осадки докатились и до Балкан. В частности, снегопады вызвали серьезное ДТП в Боснии: в столкновении автобуса и машины три человека погибли, 17 получили ранения. При этом 14 пострадавших были пассажирами автобуса, водитель его потерял контроль над транспортным средством, и оно съехал в кювет.

В свою очередь в Сербии из-за непогоды уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в немецкой Баварии на помощь экстренным службам и полиции приданы подразделения бундесвера. Именно армейская тяжелая техника используется для расчистки ряда дорог и автомагистралей.

Snow in #Austria . I have never seen so much snow - not on the mountains. This is near the border between #Germany and #Austria not far away from #Salzburg. pic.twitter.com/Ru5Hb2Usfz