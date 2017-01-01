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РФ и США начали переговоры по договору о ракетах

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Консультации проходят в Швейцарии. Делегации стран возглавляют заместитель главы МИД РФ и замгоссекретаря США.
Россия и США попытаются договориться о ракетном договоре
Россия и США попытаются договориться о ракетном договоре

В Женеве (Швейцария) во вторник, 15 января, стартовали консультации России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как сообщает ТАСС, переговоры проходят в представительстве РФ при Отделении ООН и других международных организациях.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. 

Консультации носят закрытый для прессы характер.

Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

 

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Теги: Россия, США, ракета, Швейцария, ракеты
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Источник: korrespondent.net

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