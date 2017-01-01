Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Новой Зеландии бастуют тысячи врачей, недовольных условиями труда

Комментариев: 0
Почти 80% молодых врачей в Новой Зеландии не вышли работать в государственных больницах, требуя лучших условий труда и зарплаты.
Из-за забастовки отсрочили тысячи операций
Из-за забастовки отсрочили тысячи операций

В Новой Зеландии началась очередная волна забастовок работников социального сектора, на этот раз недовольных условиями труда молодых врачей. Об этом во вторник, 15 января, сообщает Reuters.

"Почти 80% молодых врачей в Новой Зеландии не вышли работать в государственных больницах во вторник после провала переговоров представителей профсоюзов с правительством об условиях труда и заработной платы", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что более чем 3300 молодых врачей, работающих в правительственных учреждениях, с 3700 таких специалистов во всей стране, объявили забастовку. При этом некоторые из врачей собрались на демонстрацию, держа плакаты с требованиями лучшего расписания работы, но больших демонстраций пока не было.

В связи с этим тысячи хирургических операций, несущественных процедур и других услуг были отменены в больницах, хотя другие службы, в частности, спасатели, продолжают работать. Из-за этого правительственные больницы попросили людей обращаться только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что в Германии пройдет забастовка в шести аэропортах.

Также сообщалось, что в Индии около 200 миллионов человек приняли участие в общенациональной забастовке, которая продлилась два дня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Забастовки, зарплаты, Новая Зеландия, медики, врачи, условия, забастовка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь