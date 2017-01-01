Число прибывших мигрантов в ЕС сократилось до минимума за пять лет

Показатель 2018 года на 92% ниже того пика миграционного потока, который наблюдался в кризисном 2015 году.

В страны ЕС в 2018 году прибыли около 150 тысяч мигрантов, что на четверть меньше по сравнению с показателем 2017 года. Об этом сказала в Европарламенте Меланиа-Габриела Чот, представитель Румынии, заступившей в январе на пост председателя в Совете министров ЕС, сообщает ТАСС во вторник, 15 января.

"Ситуация с миграцией в зоне Средиземного моря значительно улучшилась в последние годы. Об этом свидетельствуют данные о прибывших на европейский континент мигрантах: в 2018 году их было 150 тысяч, что представляет собой снижение на одну четверть по сравнению с уровнем ситуации 2017 года. Это самый низкий уровень за последние пять лет", – отметила Чот.

Она добавила, что показатель 2018 года на 92% ниже того пика миграционного потока, который наблюдался в кризисном 2015 году.

"Все это указывает на то, что глобальные действия и сотрудничество с ключевыми странами являются действенными и должны быть продолжены", – заявиласт представитель Совета министров ЕС.

При этом, по словам Чот, "является совершенно очевидным, что число погибших в море остается высоким, и в борьбе с этим явлением следует приложить новые усилия".

"Тем не менее, показатель в 2018 году по сравнению с годом предыдущем снизился на четверть. Причем в том, что касается центральной части средиземноморской зоны, снижение смертности составляет 50%. У ливийских берегов были спасены 50 тысяч мигрантов", – сообщила Чот.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море за три года спасли более 650 тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в результате военно-морской операции Евросоюза по борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов. Их смертность в водах Средиземного моря сократилась на 36%.

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