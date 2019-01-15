Эрдоган нашел взаимопонимание с Трампом по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении исторически значимого взаимопонимания с американским лидером Дональдом Трампом касательно ситуации в Сирии. Об этом он заявил во вторник, 15 января, комментируя итоги переговоров лидеров стран, сообщает газета Sabah .

"Мне кажется, что мы с президентом США Дональдом Трампом относительно Сирии достигли исторически значимого взаимопонимания. И Турция сделает все от нее зависящее. Мы также договорились предпринимать конкретные меры, которые позволят в кратчайшие сроки достичь показателя в $75 млрд в сфере двусторонней торговли", - сказал президент Турции.

Эрдоган также подтвердил намерение республики создать буферную зону на севере Сирии.

"Президент США Трамп в ходе телефонных переговоров вчера вновь заверил меня о решении вывести войска из Сирии. Мы приняли решение продолжить наши контакты по всем вопросам касательно Сирии, включая зону безопасности, которая будет создана Турцией", - добавил Эрдоганю

Ранее сообщалось, что в ходе разговора Трамп выразил желание работать вместе по вопросу безопасности на северо-востоке Сирии.

Перед этим Трамп пригрозил Турции санкциями в случае ударов по курдским силам в Сирии. Американский президент призвал Анкару к созданию 20-мильной зоны безопасности на севере Сирии.

В ответ спикер президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара в Сирии борется не с курдами, а с террористами. В Анкаре подчеркнули, что не следует путать курдов в Сирии с боевиками группировок, ведущих террористическую деятельность.