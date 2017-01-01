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Армия Нигерии отбила город у исламистов

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Город Ранн лишь один день находился под контролем боевиков, связанных с "Исламским государством".
Солдаты армии Нигерии (архивное фото)
Солдаты армии Нигерии (архивное фото)

Армия Нигерия освободила город Ранн, ранее захваченный террористами "Исламского государства Западной Африки" (ISWA). Об этом сообщает Reuters во вторник, 15 января.

В частности, источники в нигерийской армии подтвердили, что день спустя после нападения экстремистов войска сумели отвоевать Ранн.

"Боко харам вторглась в Ранн примерно в 4 часа дня (в понедельник). Битва продолжалась около трех часов. Наши войска отступили, а затем вернулись, чтобы дать отпор", – отметили представители армии.

Накануне боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Местные жители покинули свои дома.

Напомним, в сентябре 2018 года боевики "Боко Харам" захватили город Гудумбали на севере Нигерии и напали на военную базу в деревне Зари, где убили около 30 военнослужащих.

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Теги: Нигерия, город, армия, исламисты, Боевики, наступление, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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