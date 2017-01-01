Армия Нигерии отбила город у исламистов

Город Ранн лишь один день находился под контролем боевиков, связанных с "Исламским государством".

Армия Нигерия освободила город Ранн, ранее захваченный террористами "Исламского государства Западной Африки" (ISWA). Об этом сообщает Reuters во вторник, 15 января.

В частности, источники в нигерийской армии подтвердили, что день спустя после нападения экстремистов войска сумели отвоевать Ранн.

"Боко харам вторглась в Ранн примерно в 4 часа дня (в понедельник). Битва продолжалась около трех часов. Наши войска отступили, а затем вернулись, чтобы дать отпор", – отметили представители армии.

Накануне боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Местные жители покинули свои дома.

Напомним, в сентябре 2018 года боевики "Боко Харам" захватили город Гудумбали на севере Нигерии и напали на военную базу в деревне Зари, где убили около 30 военнослужащих.

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