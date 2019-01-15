В Найроби боевики атаковали гостиницу: есть жертвы

Три человека погибли и один был ранен в кенийском Найроби во время атаки на гостиничный комплекс.

В столице Кении боевики совершили атаку на гостиничный комплекс the-star.co.ke

В столице Кении во вторник, 15 января, боевики совершили нападение на гостинично-офисный комплекс, во время которого по меньшей мере три человека погибли, сообщает кенийская газета The Star.

Также издание сообщает, что несколько человек удерживаются в качестве заложников.

"Несколько заложников находятся в отеле Dusit. Мы ждем подкрепления", - заявил газете представитель кенийской полиции.

Ранее у комплекса прогремели два взрыва и была слышна стрельба. Как отметили в полиции, нападавшие прибыли на место происшествие в бронежилетах.

По данным агентства Reuters, ответственность за вылазку взяла на себя радикальная группировка Аш-Шабаб.

Аш-Шабаб была создана в 2004 году. Группировка финансируется Аль-Каидой, сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения в подконтрольных ей районах, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

Напомним, накануне в Кабуле почти 100 человек пострадали при взрыве. Бомба взорвалась в квартале, где живут многие иностранцы и расположены офисы неправительственных организаций.

А в Нидерландах задержали четырех человек за подготовку теракта.

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