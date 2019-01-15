Россия не будет платить взнос в ПАСЕ в 2019 году

Россия не будет платить в 2019 году взнос в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Об этом по итогам консультаций с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье во вторник, 15 января, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, сообщает ТАСС .

"ПАСЕ не получит российского взноса. Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит", - заявил Толстой.

Также он высказался против направления делегации России на январскую сессию в Страсбург. "Я считаю, что мы не должны формировать делегацию и направлять ее для подтверждения полномочий", - сказал он.

Толстой обратил внимание, что Паскье говорила как о "большом достижении" о предлагаемых поправках в регламент, запрещающих лишь частично лишать национальных делегаций права голоса при голосовании за кандидатуры судей Европейского суда по правам человека, генерального секретаря Совета Европы и комиссара СЕ по правам человека.

"Мы с [главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином] Косачевым сказали, что нас такая ситуация не устроит, мы не будем играть в такие игры. Голос един и неделим", - подчеркнул вице-спикер. По его словам, "такая ситуация контрпродуктивна".

Как отметил Толстой, Россия не собирается признавать решения ПАСЕ, принятые за годы отсутствия делегации РФ в Страсбурге.

По его словам, "все, что было в ПАСЕ без участия РФ, без участия избранных народом России представителей, не имеет легитимности для российской стороны".

Напомним, в октябре генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России. Он составляет около 33 млн евро. Это примерно 8% от общего бюджета организации.

В свою очередь Толстой заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ из-за переноса рассмотрения резолюции о реформировании правил голосования в ассамблее.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.