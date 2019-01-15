В США трое детей погибли в холодильнике

Дети, играя, залезли в холодильник, после чего в нем сработал замок и они оказались взаперти.

Трое детей в возрасте от года до шести погибли, оказавшись запертыми в брошенном холодильнике во время игры. Инцидент произошел в американском городе Лайв-Оук, штат Флорида, сообщает во вторник, 15 января, ВВС.

Отмечается, что дети играли возле своего дома, когда увидели оставленный в саду холодильник. Они решили забраться в него, после чего, по словам полиции, сработал замок, и дети оказались запертыми внутри.

Позже их нашли две женщины, однако попытки реанимировать детей были безуспешными.

Шериф округа заявил, что, по предварительным данным, они задохнулись. По его словам, версия о том, что детей кто-то запер намеренно, не рассматривается, однако дело все же будет направлено в прокуратуру.

По словам шерифа, мать двоих из детей оставила их на 10-15 минут, чтобы сходить в туалет.

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