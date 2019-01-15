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В США вдвое увеличили оценку ущерба от "шатдауна"

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За три месяца "шатдауна" рост американской экономики может замедлиться на 0,5%, считают в правительстве страны.
В США вдвое увеличили оценку ущерба от "шатдауна"

Правительство США вдвое увеличило оценку ущерба экономике страны от частичной приостановки работы федеральных учреждений, сообщает CNBC.

Теперь каждая неделя "шатдауна" будет приводить к снижению темпов роста ВВП страны в первом квартале на 0,1 процентного пункта (п.п.), хотя ранее предполагалось, что это ослабит рост экономики страны лишь 0,05 п.п. в неделю. 

Таким образом, если правительство не возобновит работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на существенные 0,5 п.п. 

Ранее сообщалось, что "шатдаун" в США побил исторический рекорд продолжительности.
 
Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
 
 

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Теги: США, экономика, правительство, политический кризис, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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