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В ЕС потребовали объяснений от Британии по Brexit

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Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию "в кратчайшие сроки прояснить свои дальнейшие намерения".
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Лондон "прояснить свои намерения" после того, как парламент отверг предложенную премьером страны Терезой Мэй сделку с Европейским Сюзом по Brexit, передает РИА Новости во вторник, 15 января.
 
По словам Юнкера, время почти истекло. "Я призываю Соединенное Королевство как можно скорее прояснить свои намерения", – сказал политик.
 
Юнкер добавил, что с сожалением воспринял итоги голосования, но подчеркнул, что со стороны ЕС процесс ратификации соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза продолжается.
 
Напомним, британские депутаты отклонили план выхода Великобритании из ЕС, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Кроме того, оппозиция инициировала недоверие правительству.

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Теги: Великобритания, Жан Клод Юнкер, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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