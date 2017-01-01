Путин требует от ЕС гарантий по Турецкому потоку

Президент России потребовал от Европы гарантий для заинтересованных в Турецком потоке стран.



Европейский Союз должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод Турецкий поток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербской газете

Европейский Союз должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод Турецкий поток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербской газете Политика

По его словам, Россия в данный момент прорабатывает несколько вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки Турецкого потока в направлении Европы. Один из проектов предусматривает, что газ будет транспортироваться по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.





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"Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны – члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения Турецкого потока не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", – подчеркнул Путин.

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