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Путин требует от ЕС гарантий по Турецкому потоку

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Президент России потребовал от Европы гарантий для заинтересованных в Турецком потоке стран.
Продолжается строительство Турецкого потока
Продолжается строительство Турецкого потока
Getty Images

Европейский Союз должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод Турецкий поток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербской газете Политика.
 
По его словам, Россия в данный момент прорабатывает несколько вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки Турецкого потока в направлении Европы. Один из проектов предусматривает, что газ будет транспортироваться по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.
 
"Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны – члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения Турецкого потока не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", – подчеркнул Путин.

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Напомним, в декабре 2018 года на территории Турции началось строительство наземной части Турецкого потока.

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Теги: Россия, Путин, газопровод, Турецкий поток
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Источник: korrespondent.net

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