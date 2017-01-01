В Кении при нападении на отель погибли 15 человек
В Найроби боевики из группировки Аль-Шабааб атаковали один из местных гостиничных комплексов Dusit.
В результате атаки боевиков на один из гостиничных комплексов в Найроби (Кения) погибло около 15 человек и еще как минимум 30 получили ранения, передает Reuters.
"По последним данным, жертвами атаки на комплекс Dusit числятся 15 человек", – сообщил источник в медицинских кругах города.
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Напомним, 15 января в столице Кении Найроби была совершена террористическая атака на гостиничный комплекс Dusit. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.
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