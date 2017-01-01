Посол США пояснил свои угрозы из-за Nord Stream-2

Работающие в сфере экспорта российской энергии компании рискуют возможными санкциями, заявил Ричард Гренелл.



Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью газете

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью газете Rheinische Post подтвердил возможность введения санкций против компаний, занятых в реализации российского проекта Северный поток-2.

Так дипломат прокомментировал свое письмо, разосланное немецким компаниям. Гренелл отметил, что его задачей как посла США в Германии является представление немецкому правительству, бизнесу, СМИ и общественности политики, которую проводит его руководство.



"Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы делали публично, – компании, которые работают в секторе экспорта российских энергоресурсов, рискуют попасть под возможные санкции", – заявил посол, подчеркнув, что и дальше будет продвигать соответствующую американскую политику.



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