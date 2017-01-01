Возросло число жертв взрыва дома в России

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в российских Шахтах выросло до пяти человек.



Спасатели извлекли тело еще одной жертвы частичного обрушения дома в городе Шахты в Ростовской области России. Об этом сообщает в среду, 16 января, ТАСС со ссылкой на представителя МЧС РФ.

Представитель экстренных служб отметил, что спасатели извлекли тело последнего, пятого погибшего. Поисковая операция завершена.

Напомним, утром 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты произошел взрыв. Обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами. Из пострадавшего дома были эвакуированы 140 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet