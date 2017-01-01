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Возросло число жертв взрыва дома в России

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Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в российских Шахтах выросло до пяти человек.
В Шахтах взорвался газ в жилом доме
В Шахтах взорвался газ в жилом доме
61.mchs.gov.ru


Спасатели извлекли тело еще одной жертвы частичного обрушения дома в городе Шахты в Ростовской области России. Об этом сообщает в среду, 16 января, ТАСС со ссылкой на представителя МЧС РФ.

Представитель экстренных служб отметил, что спасатели извлекли тело последнего, пятого погибшего. Поисковая операция завершена.

Напомним, утром 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты произошел взрыв. Обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами. Из пострадавшего дома были эвакуированы 140 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Теги: Россия, взрыв, жертвы, взрыв газа
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Источник: korrespondent.net

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