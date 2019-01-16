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Новых переговоров по Brexit не будет - Макрон

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Глава Франции исключил возможность новых переговоров Евросоюза с Великобританией об условиях Brexit.
Эммануэль Макрон прокомментировал провал соглашения правительства Терезы Мэй об условиях Brexit
Эммануэль Макрон прокомментировал провал соглашения правительства Терезы Мэй об условиях Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность новых переговоров Европейского Союза с Великобританией об условиях ее выхода (Brexit). Об этом в среду, 16 января, сообщила газета Le Figaro.

"Можно улучшить один или два пункта, но я в это особо не верю, потому что мы сделали максимум возможного для сделки и не станем для решения внутренней британской проблемы отказываться от защиты интересов европейцев", - заявил французский президент.

По его мнению, от выхода королевства из ЕС без соглашения в первую очередь проигрывают сами британцы.

Ранее британские депутаты 15 января отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Напомним, 25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после Brexit.

Как известно, Великобритания должна покинуть Евросоюз уже через 73 дня. Однако лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся принять в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки, и Brexit пройдет без соглашения.

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Теги: Британия, Франция, переговоры, соглашение, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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