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Почти 40% японцев настаивают на передаче Курил – опрос

Комментариев: 6
Большинство респондентов считают, что власти Японии должны мирно забрать у России четыре острова на Курилах.
Курильские острова Япония хочет забрать себе
Курильские острова Япония хочет забрать себе
travelask.ru

Правительству Японии необходимо добиваться от России одноразовой передачи всех четырех южнокурильских островов. Так считают 38% населения страны. Соответствующий опрос провел японский телеканал NHK.

Респондентов настаивают, что должна быть осуществлена единовременная передача всех "северных территорий" (названы южные Курильские острова в Японии), под которыми подразумеваются острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов, которые в Японии именуют Хабомаи.

В то же время столько же (38%) опрошенных NHK высказались за идею поэтапной передачи территорий: сперва передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи, а затем — Кунашира и Итурупа. И только 10% респондентов согласились, что можно ограничиться передачей японской стороне двух островов: Шикотана и Хабомаи.

Касаясь темы мирного договора с Россией, 30% опрошенных NHK подчеркнули, что его необходимо заключить как можно скорее. При этом 28% респондентов отметили, что торопиться не стоит, а 31% опрошенных затруднился с ответом. Информация о сроках, методах проведения опроса и числе участников на данный момент не приводится.

Как известно, что переговоры министров прошли 14 января. На пресс-конференции по их итогам Лавров заявил о сохраняющихся разногласиях между Москвой и Токио в вопросе мирного договора.

Ранее в Японии заявили, что рассчитывают на поддержку США по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая.

Напомним, подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает территориальный спор о Курильских островах, который не был решен со времен Второй мировой. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Москва настаивает, что по итогам войны они стали территорией СССР.

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Теги: Россия, соцопросы, Япония, опрос, международные отношения, Японцы, Курильские острова, Курилы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Gagarinn    16.01.2019, 09:49
Оценка:  +2
Gagarinn
Всех лапотников выселить за полярный круг, это стадо не достойно жыть на нормальной земле.
А курили можно освобилить и не совсем мирно, лапотников не жалко
    16.01.2019, 09:43
Оценка:  -4
ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НЕ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ .
А ЕСЛИ УКРОПНЫЕ ЭУРОПЭЙЦИ БУДУТ ЧТО ТО ХРЮКАТЬ , ТО МОЖНО ЗАТРОНУТЬ ВОПРОС О ЗЕМЛЯХ ПОЛЬШИ , РУМЫНИИ И ВЕНГРИИ , КОТОРЫЕ ПОКА НАХОДЯТСЯ В СОСТАВЕ ЦЭЕВРОПЫ ...)))
Via_dolorosa    16.01.2019, 09:57
Оценка:  0
Via_dolorosa
Хорошо сказал ватник оккупировавший Крым, кусок Грузии и Молдавии поставив там своё марионеточное правительство. Помнится мне после распада Союза все границы были определены и никто не визжал отдайте нам кусок чего то.
Peyot    16.01.2019, 09:22
Оценка:  +1
Peyot
Там и обсуждать нечего руские окупанты должны безоговорочно освободить курилы и выплатить репарации за 70лет окупации региона!
Rangol    16.01.2019, 09:15
Оценка:  -3
Rangol
40 процентов за передачу, а 60 процентов японцев против. 60 больше 40
Peyot    16.01.2019, 09:22
Оценка:  0
Peyot
это даннеы которые выдали руские не позорья колорадос!
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