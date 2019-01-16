Почти 40% японцев настаивают на передаче Курил – опрос

Большинство респондентов считают, что власти Японии должны мирно забрать у России четыре острова на Курилах.

Правительству Японии необходимо добиваться от России одноразовой передачи всех четырех южнокурильских островов. Так считают 38% населения страны. Соответствующий опрос провел японский телеканал NHK.

Респондентов настаивают, что должна быть осуществлена единовременная передача всех "северных территорий" (названы южные Курильские острова в Японии), под которыми подразумеваются острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов, которые в Японии именуют Хабомаи.

В то же время столько же (38%) опрошенных NHK высказались за идею поэтапной передачи территорий: сперва передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи, а затем — Кунашира и Итурупа. И только 10% респондентов согласились, что можно ограничиться передачей японской стороне двух островов: Шикотана и Хабомаи.

Касаясь темы мирного договора с Россией, 30% опрошенных NHK подчеркнули, что его необходимо заключить как можно скорее. При этом 28% респондентов отметили, что торопиться не стоит, а 31% опрошенных затруднился с ответом. Информация о сроках, методах проведения опроса и числе участников на данный момент не приводится.

Как известно, что переговоры министров прошли 14 января. На пресс-конференции по их итогам Лавров заявил о сохраняющихся разногласиях между Москвой и Токио в вопросе мирного договора.

Ранее в Японии заявили, что рассчитывают на поддержку США по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая.

Напомним, подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает территориальный спор о Курильских островах, который не был решен со времен Второй мировой. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Москва настаивает, что по итогам войны они стали территорией СССР.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet