Отравление Скрипаля: пострадавший полицейский вернулся к службе

Пострадавший на месте отравления Скрипалей в Солсбери британский полицейский Ник Бейли вернулся к работе.

Ник Бейли почти выздоровел после отравления в Солсбери Salisbury Journal

Британский полицейский Ник Бейли, который пострадал от воздействия ядовитого вещества Новичок в Солсбери вместе с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, вернулся к работе. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Как рассказал комиссар полиции графства Уилтшир Ангус Макферсон, пострадавший полицейский сейчас чувствует себя хорошо.

"Он выздоравливает, но, я думаю, что ментальное выздоровление будет происходить дольше", - отметил комиссар.

Кроме того, по данным газеты, Скрипали сейчас, как и раньше, живут на юге Англии, где остаются под наблюдением медиков и охраной спецслужб. При этом их свободу никто не ограничивает и о полной изоляции речи не идет.

Ранее британские власти приняли решение о сносе дома бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Как сообщалось, британские власти убеждены, что знают "все, что следует знать" о покушении с использованием нервно-паралитического вещества на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

Как известно, Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. В свою очередь в Москве все обвинения отрицают.

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