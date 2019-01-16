В Токио автомобиль въехал в толпу людей

Автомобиль в Токио выехал на тротуар и въехал в пешеходов, в результате чего травмы получили, по меньшей мере, семь человек.

В японской столице Токио автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего семь человек получили ранения. Об этом в среду, 16 января, сообщает Mainichi.

Указано, что инцидент произошел в среду около токийской железнодорожной станции Синдзюку.

Как уточнили в токийском пожарном управлении, автомобиль выехал на тротуар и въехал в пешеходов, из-за чего были ранены семь человек. При этом сообщается, что некоторые из них получили серьезные травмы.

Сейчас японские правоохранители ведут расследование этого инцидента.

Напомним, в ночь на 1 января в Токио произошел похожий инцидент. Тогда в результате наезда автомобиля на толпу людей пострадали восемь человек.

Вскоре подозреваемый заявил, что направил машину на людей на узкой улице в знак протеста против смертной казни и не собирается оправдываться за свои действия.

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