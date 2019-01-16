В Кении ликвидировали боевиков, захвативших отель

В результате атаки боевиков на гостиничный комплекс в Найроби погиб 21 человек - шесть боевиков и 15 жертв нападения.

В Кении силы безопасности ликвидировали всех шестерых боевиков, напавших на отель Dusit в Найроби. Количество жертв теракта выросло 15 человек, сообщает в среду, 16 января, местное издание Star со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что пять боевиков были ликвидированы силами спецназа, один террорист-смертник подорвал себя во время нападения.

Как сообщалось, во вторник в Найроби рядом с отелем Dusit прогремел взрыв, произошла стрельба. Правоохранительные органы рассматривают атаку как террористическое нападение. По последним данным, 15 человек погибли, примерно 30 получили ранения. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка Аш-Шабаб, действующая в основном в Сомали.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что в здании все еще остаются десятки людей, эвакуация продолжается. Личности погибших были установлены по их документам, среди жертв оказались гражданин Великобритании и гражданин США. Одиннадцать других - кенийцы, у двух погибших не было удостоверений личности.

Напомним, 15 января в столице Кении Найроби была совершена террористическая атака на гостиничный комплекс Dusit. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.

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