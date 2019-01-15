В Испании прошли массовые протесты феминисток против ультраправых

Тысячи женщин по всей стране протестовали против ультраправой партии, которая намеревается отменить закон о домашнем насилии.

По Испании прокатилась волна протестов против угрозы для равенства полов в связи с прохождением в региональный парламент Андалусии ультраправой партии Vox. Об этом в среду, 16 января, сообщает El Pais.

Правая антифеминистская партия Vox на последних выборах прошла в региональный парламент и требует отмены закона о домашнем насилии.

Отмечается, что акции против политики Vox прошли в сотнях испанских городов, тысячи человек, в основном женщин, вышли на улицы в знак протеста

Организаторами акции выступили более 140 феминистских организаций Испании. Протесты начались еще во вторник утром перед зданием парламента Андалусии в Севилье. Их основным лозунгом было "Ни шагу назад в равенстве".

В Севилье в протестах приняли участие около трех тысяч человек, они держали в руках розовые, радужные и национальные флаги и требовали не идти на уступки в вопросах равенства полов.

"Это наши права, они дорого нам обошлись, и мы не позволим им сделать то, что они хотят", - заявила одна из участниц акции в Севилье.

В Мадриде акция проходила под девизом "Мадрид станет могилой для фашистов". Тысячи участников акции скандировали "Наши права не обсуждаются", "Реальное равенство уже сейчас" и настаивали, что "мачистам не место в государственных учреждениях".

Около 10 тысяч человек вышли на протесты в Гранаде - акция проходила возле представительства Андалусии. Участники также требовали не уступать в вопросах равенства.

Аналогичные акции, в которых приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, в течение дня проходили в более сотни испанских городов.

Правая партия Vox на местных выборах в декабре получила 12 мест в региональном парламенте Андалусии - впервые со времени падения режима генерала Франко 43 года назад.

Ранее в Сиднее прошел "голый протест" в поддержку беженки.

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