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Великобритания готовится отложить Brexit - СМИ

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Накануне британские депутаты проголосовали против соглашения Мэй с ЕС и потребовали отставки правительства.
Выход Британии из ЕС оказался под угрозой
Выход Британии из ЕС оказался под угрозой
Getty Images

Парламент Великобритании готовит законопроект об отсрочке выхода из Евросоюза, сообщает Reuters.

Сообщается, что в Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

По данным Reuters, вечером во вторник министры британского правительства сообщили лидерам деловых кругов о том, что законодатели готовят ходатайство об отсрочке введения статьи 50, которая регламентирует выход из ЕС, в действие.

В то же время, в Европарламенте заявили, что отложить дату выхода Великобритании из ЕС дальше общеевропейских выборов, которые пройдут 23-26 мая, невозможно. О

"Звучат предложения отложить Brexit, однако если отложить его дальше даты европейских выборов, то это лишь увеличит неопределенность в нашем обществе и экономике", - заявил глава фракции либералов в Европарламенте, координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт.

Если Великобритания остается членом ЕС на момент выборов в Европарламент, то выборы должны проходить и на ее территории, что невозможно с учетом ее намерения покинуть сообщество, пояснил он.

Как сообщалось, накануне депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Также они потребовали отставки правительства страны.

Напомним, 25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после Brexit.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже через 73 дня. Однако лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся принять в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки, и Brexit пройдет без соглашения.

 

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Теги: ЕС, Британия, правительство, парламент, Великобритания, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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