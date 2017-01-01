Великобритания готовится отложить Brexit - СМИ

Накануне британские депутаты проголосовали против соглашения Мэй с ЕС и потребовали отставки правительства.

Парламент Великобритании готовит законопроект об отсрочке выхода из Евросоюза, сообщает Reuters.

Сообщается, что в Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

По данным Reuters, вечером во вторник министры британского правительства сообщили лидерам деловых кругов о том, что законодатели готовят ходатайство об отсрочке введения статьи 50, которая регламентирует выход из ЕС, в действие.

В то же время, в Европарламенте заявили, что отложить дату выхода Великобритании из ЕС дальше общеевропейских выборов, которые пройдут 23-26 мая, невозможно. О

"Звучат предложения отложить Brexit, однако если отложить его дальше даты европейских выборов, то это лишь увеличит неопределенность в нашем обществе и экономике", - заявил глава фракции либералов в Европарламенте, координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт. Если Великобритания остается членом ЕС на момент выборов в Европарламент, то выборы должны проходить и на ее территории, что невозможно с учетом ее намерения покинуть сообщество, пояснил он.

Как сообщалось, накануне депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Также они потребовали отставки правительства страны.

Напомним, 25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после Brexit.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже через 73 дня. Однако лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся принять в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки, и Brexit пройдет без соглашения.

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