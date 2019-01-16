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Из России депортировали скандальную украинскую журналистку

Комментариев: 3
Из России через пункт пропуска Гоптовка принудительно депортировали скандальную львовскую журналистку Елену Бойко.
Елену Бойко депортировали из России
Елену Бойко депортировали из России
скриншот из видео

Скандальную львовскую журналистку Елену Бойко, которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву, принудительно депортировали с территории России. Об этом в среду, 16 января, сообщил главный редактор российского интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко в Facebook.

По его словам, Бойко депортировали в Украину через пункт пропуска Гоптовка, граничащей с одноименным украинским КПП в Харьковской области.

"Елена сидит в нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у нее открыт только один путь - в Украину, в Харьков", - написал Осташко в соцсети.

Позже он дописал, что журналистка уже покинула территорию РФ.

Ранее сообщалось, что из России решили депортировать скандальную украинскую журналистку Елену Бойко, которая нарушила правила пребывания на территории страны.

В свою очередь в Украине Бойко подозревают по статьям покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена. В России она известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу пропагандистских телеканалов.

Напомним, ранее в Украину не пустили четырех российских журналисток.

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Теги: Россия, Украина-Россия, граница, украинцы, Журналисты, депортация, украинка, Российско-украинская граница, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Мыкола    16.01.2019, 11:32
Оценка:  +1
Мыкола
Каганат он и в России каганат!
fitt@r    16.01.2019, 11:29
Оценка:  +1
fitt@r
деж она теперь заработает ? в украине она и нах.... ни кому не нужна.
Ruspidor    16.01.2019, 11:20
Оценка:  +2
Ruspidor
Пускай сидит в нейтральной зоне пока не сдохнет...
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