Сирийские курды отклонили предложение Эрдогана

Сирийские курды отвергли предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании буферной зоны на севере Сирии. Об этом в среду, 16 января, сообщает AFP со ссылкой на представителя курдов Алдара Халила.

"Разделительная линия между Турцией и северной Сирией возможна при участии миротворцев ООН. Любой другой вариант недопустим" - заявил Халил. Он также отметил, что Турция не является "нейтральной" стороной и "не может быть гарантом безопасности".

Ранее МИД Сирии осудил намерение Турции создать зону безопасности в северных районах Сирии и расценил предложение Эрдогана "как агрессивную угрозу и посягательство на территориальное единство Сирии".

Накануне Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По его словам, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона делать это в воздушном пространстве. Как отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

По данным СМИ, третья военная операция Турции в Сирии может стать самой масштабной трансграничной кампанией за всю историю страны.