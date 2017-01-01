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Сирийские курды отклонили предложение Эрдогана

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Создание буферной зоны и разделительной линии в Сирии возможно только при участии миротворцев, считают курды.
Ранее сирийские курды покинули Манбидж, из-за которого Турция готовила военную операцию
Ранее сирийские курды покинули Манбидж, из-за которого Турция готовила военную операцию

Сирийские курды отвергли предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании буферной зоны на севере Сирии. Об этом в среду, 16 января, сообщает AFP со ссылкой на представителя курдов Алдара Халила.

"Разделительная линия между Турцией и северной Сирией возможна при участии миротворцев ООН. Любой другой вариант недопустим" - заявил Халил. Он также отметил, что Турция не является "нейтральной" стороной и "не может быть гарантом безопасности".

Ранее МИД Сирии осудил намерение Турции создать зону безопасности в северных районах Сирии и расценил предложение Эрдогана "как агрессивную угрозу и посягательство на территориальное единство Сирии".

Накануне Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По его словам, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона делать это в воздушном пространстве. Как отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

По данным СМИ, третья военная операция Турции в Сирии может стать самой масштабной трансграничной кампанией за всю историю страны.

 

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Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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