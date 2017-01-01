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Половина стран ЕС поддержали предложения Румынии по Nord Stream 2 - СМИ

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Председательствующая в Совете ЕС Румыния активизировала работу над европейским законодательством о газопроводах.
В ЕС возобновилась работа наз законодательством, которое может заблокировать Северный поток-2
В ЕС возобновилась работа наз законодательством, которое может заблокировать Северный поток-2

Тринадцать стран Евросоюза поддержали предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить строительство Северного потока-2. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на источники.

"15 января эту тему обсуждали в Брюсселе эксперты 28 стран. До сих пор такие действия блокировали две страны, которые до этого возглавляли Совет Европейского Союза - Австрия и Болгария. Румыния, которая 1 января начала свое шестимесячное председательство в Совете ЕС, решила ускорить работу в этом направлении", - сообщает издание.

Как отмечается, в румынском предложения говорится о необходимости урегулировать дело новых газопроводов, соединяющих страны ЕС с другими государствами.

"Все газовые маршруты, также импортные и их морские части на территории ЕС, должны подлежать строгим правилам Евросоюза. Кроме того, в новом документе записано - если страна-участница ЕС хочет заключить контракт со страной, которая не входит в ЕС, сначала свое согласие на это должна дать Европейская комиссия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

Как сообщалось, тем временем продолжается спор вокруг Северного потока-2 между Германией и США.

 

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Теги: ЕС, энергетика, Румыния, Северный поток
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Источник: korrespondent.net

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