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В Пекине умер изобретатель китайской водородной бомбы

Комментариев: 1
В Пекине 16 января в возрасте 93 лет скончался известный физик-ядерщик, изобретатель китайской водородной бомбы Юй Минь.
В Пекине умер изобретатель китайской водородной бомбы
russian.cri.cn

В Пекине в среду, 16 января, скончался изобретатель китайской водородной бомбы Юй Минь. На момент смерти известному физику-ядерщику было 93 года, сообщает Центральное телевидение Китая.

Указано, что Юй Минь начал проводить исследования в области атомного оружия с 1961 года, и в течение нескольких десятилетий его работы проходили в условиях повышенной секретности. При этом имя ученого долгое время не разглашалось.

Как сообщается, благодаря своим заслугам в области науки он был не раз удостоен различных правительственных наград, а в декабре 2018 года вошел в почетный список людей, совершивших особо важное содействие продвижению социально-экономических реформ в КНР.

Как известно, водородная бомба в Китае была создана в 1966 году. При этом Юй Минь смог решить ряд ключевых проблем при ее разработке, за что в дальнейшем его прозвали отцом китайского аналога этого вида оружия массового поражения. К тому же, ученый считается единственным авторитетным китайским специалистом-ядерщиком, который никогда не проходил обучение за рубежом.

Ранее в США скончался известный голливудский звукорежиссер Грегг Рудлофф, обладатель трех Оскаров.

Также сообщалось, что в США умерла астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в создании телескопа Хаббл.

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Теги: смерть, Китай, физики, Изобретатель, бомба, водород, Пекин, ядерное оружие, разработки, умер, китайцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    16.01.2019, 13:04
Оценка:  +1
Peyot
вошел в почетный список людей, совершивших особо важное содействие продвижению социально-экономических реформ в КНР. Главный залог социально-экономических реформ - это гарантия защиты от влияния агрессоров. Были бы у нас атомные бомбы не было бы пробелм с окупацией крыма донбаса и т.д.
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