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Военные США впервые в истории не получили зарплату

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Зарплата военным не начислена в связи с приостановкой работы федерального правительства страны.
Служащие береговой охраны США остались без зарплаты
Служащие береговой охраны США остались без зарплаты
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Американских военных предупредили, что они из-за шатдауна они не получат зарплату. Соответствующее письмо своим подчиненным направил командующий Береговой охраны США адмирал Карл Шульц, сообщает в среду, 16 января, ТАСС.

Шульц отметил, что зарплата им не начислена в связи с приостановкой работы федерального правительства, и, насколько ему известно, этот случай является беспрецедентным в истории страны.

"Сегодня вы не получите свою регулярную зарплату. Таким образом, насколько мне известно, впервые в истории нашей нации служащим ВС США не была выплачена зарплата в ходе прекращения бюджетного финансирования", - говорится в обнародованном письме.

Шульц отметил, что осознает, какое беспокойство данная ситуация вызывает у служащих и их семей, в связи с чем от их имени осуществляется тесное сотрудничество с рядом организаций.

"В этой связи я рад сообщить, что [некоммерческая благотворительная организация] Coast Guard Mutual Assistance ("Взаимная помощь береговой охраны") получила пожертвование в размере $15 млн от компании USAA с целью поддержать наших людей, нуждающихся в помощи", - добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна почти миллион госслужащих не получили зарплату.

Напомним, "шатдаун" возник из-за разногласий между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом, где большинство принадлежит демократам, по вопросу выделения более 5 млрд долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой. 

 

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Теги: США, военные, зарплата, задолженность по выплате зарплаты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ГyнВсемогущий    16.01.2019, 13:55
Оценка:  +1
ГyнВсемогущий
Признаки сверхдержавы налицо...
Rangol    16.01.2019, 13:29
Оценка:  +1
Rangol
Оружие у них есть, потому свою зарплату они возьмут. Порошенко поможет им организовать им майдан
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