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Лавров назвал "критерии адекватности" для украинской власти

Комментариев: 16
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал свои "критерии адекватности" для украинской власти.
Сергей Лавров порассуждал об адекватности украинских политиков
Сергей Лавров порассуждал об адекватности украинских политиков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров критерием адекватности для украинской власти считает выполнение Киевом своих обязательств и Конституции Украины. Такое мнение он высказал на большой пресс-конференции в Москве, сообщает в среду, 16 января, ТАСС.

"Критерии адекватности - собственно говоря, уважение своих обязательств, уважение собственной Конституции, своих законов", - сказал глава МИД РФ на вопрос, что именно он считал бы адекватным со стороны украинских политиков.

При этом Евромайдан в Украине в 2014 году и все его последствия он считает примером неадекватности.

"Я думаю, что это неадекватно", - отметил Лавров.

В свою очередь, продолжил глава МИД РФ, Москве в 2014 году показалась адекватной позиция на тот момент кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, который заявлял тогда, что он "будет президентом мира".

"Но когда он стал руководителем украинского государства, то таких слов больше не произносил, а произносит он все больше и больше воинственные заявления, обещания освободить так называемые оккупированные территории, и категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался в минских договоренностях", - сказал Лавров.

По его словам, Порошенко саботирует и последующие договоренности лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), в том числе - о разведении сил и средств в Станице Луганской и в населенных пунктах Петровское и Золотое, а также реализацию "формулы Штайнмайера".

Говоря о ситуации с задержанными в РФ украинцами, Лавров отметил, что диалог по этой теме ведут омбудсмены двух стран.

Кроме того, глава МИД России утверждает, что "Конституцию Украины и международные обязательства Киева непосредственно нарушают" украинский закон об образовании и проект закона о статусе украинского языка как государственного.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина готовит провокацию на границе.

Перед этим он заявлял, что Россия потеряет остальную Украину, если признает самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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Теги: Украина-Россия, МИД РФ, Лавров, международные отношения, адекватность, сергей лавров
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (16)
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Колишній-східняк    16.01.2019, 14:25
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Вот если бы с челобитной в Кремль явились, тогда да - адекватные.
Hutinpuy    16.01.2019, 14:26
Оценка:  +1
Hutinpuy
И пали ниц перед Солнцеликим
Колишній-східняк    16.01.2019, 14:27
Оценка:  0
Колишній-східняк
Относительно выполнения своих обязательств, то лавру надо бы вспомнить о Будапештском меморандуме и заткнуться навсегда. Как говорят Одессе, на мой и застрелись!
Ехидный    16.01.2019, 14:17
Оценка:  0
Ехидный
А кто назовет критерии адекватности самого Лавруши?
CasperW    16.01.2019, 14:43
Оценка:  0
CasperW
это оксюморон
Gagarinn    16.01.2019, 14:13
Оценка:  0
Gagarinn
Новый завоз пришел?)
deadwest    16.01.2019, 13:47
Оценка:  -8
deadwest
Как может быть адекватной бандеровская шваль недобитая? Давите их всех пока не поздно.
Vasilkovich    16.01.2019, 14:04
Оценка:  +2
Vasilkovich
это тебе вместе с ним и тУпиным надо побыстрее перестать быть живыми....Ты дурак? или уроки берешь?!
Gagarinn    16.01.2019, 14:12
Оценка:  +2
Gagarinn
Подгорает?
Это хорошо!
Hutinpuy    16.01.2019, 14:26
Оценка:  +2
Hutinpuy
Пердел-горел пукан московский...
gredphil    16.01.2019, 13:47
Оценка:  +7
gredphil
Критерії адекватності: повага до своїх зобов`язань, повага до власної Конституції та до власних законів... Як може Росія вимагати щось від України, якщо сама жодному з цих критеріїв не відповідає?
vicinq    16.01.2019, 13:39
Оценка:  +10
vicinq
Ну что лошадь может понимать в Конституции и критериях...
Шкиряк_и_Зорян    16.01.2019, 14:17
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Зря Вы так! Этот мсье знает толк в извращениях!
ГyнВсемогущий    16.01.2019, 13:34
Оценка:  -9
ГyнВсемогущий
По сути всё верно сказал.
CasperW    16.01.2019, 14:44
Оценка:  0
CasperW
за такие посты до сих пор платят? Совсем уже опустились
Шкиряк_и_Зорян    16.01.2019, 13:26
Оценка:  +8
Шкиряк_и_Зорян
Интересно, а российская власть исполняет свою Конституцию? Они же её подтёрлись уже давно! Так что шёл бы Лавруша в сторону вместе со своими умными советами и критериями!
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