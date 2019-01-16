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Лавров озвучил ультиматум США по ракетам

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Глава МИД РФ охарактеризовал позицию американцев по ракетному договору, как "мы правы, а вы - нет".
Лавров констатировал безрезультатность переговоров по ракетам
Лавров констатировал безрезультатность переговоров по ракетам

На переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которые состоялись накануне в Женеве, позиция США заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729. Об этом на пресс-конференции в среду, 16 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вчера к нашему огромному сожалению конструктивные предложенияроссийской стороны, которые позволяли США на экспертном уровне, воочию убедиться, что из себя представляет в самом деле ракета 9М729, которую они подозревают в нарушении параметров, установленных Договором (не были услышаны - ред.). Однако США приехали с заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме и состояла в требованиях к нам под американским надзором уничтожить эту ракету, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование", - заявил министр.

Лавров отметил, что вопросы российской стороны о том, почему США не хотят ознакомиться с предложениями РФ, с конкретными параметрами "вживую", с параметрами этой ракеты "остались неуслышанными".

"Остались неуслышанными наши предложения в ответ на те действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений получить доступ и к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора. Все это было отметено", - подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что логика американской стороны заключалась лишь в том, что Россия Договор нарушает, в отличие от США.

 
"Ясно, что это проявление курса на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности", - сказал Лавров.

Он добавил, что Москва готова и дальше работать для спасения ракетного договора.

Как сообщалось, в США заявили о разочаровании по итогам переговоров по ракетному договору.

Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

 

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Теги: Россия, США, ракета, ракеты, Лавров, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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лесопильщик    16.01.2019, 14:32
Оценка:  0
лесопильщик
У Лаврова что, нимб на головой?)))
Peyot    16.01.2019, 13:44
Оценка:  +1
Peyot
раша нападает на все подряд не согласные с ней соседние страны окупирует территории убивает сотнями тысяч по всему миру и расказывает о стратегической стабильности!
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