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Лавров оценил вероятность объединения России и Беларуси

Комментариев: 2
В России не настаивают на объединении конституций, суда и парламента обеих стран и считают ее пока невозможной.
Лавров заявил, что удивлен заявлениям Лукашенко
Лавров заявил, что удивлен заявлениям Лукашенко

Создание общих с Беларусью конституции, суда и парламента в настоящее время невозможно. Об этом в среду, 16 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года, трансляцию которой вели российские СМИ.

Лавров также подчеркнул, что Россия и не настаивает на создании общих органов власти.

"С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем", - заявил Лавров.

При этом он добавил, что удивлен шумихе вокруг последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно судьбы Союзного государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с РФ не стоит.

Напомним, в декабре прошлого года состоялись две встречи Лукашенко и Путина.

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Теги: Россия, Беларусь, МИД РФ, Лавров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Peyot    16.01.2019, 14:40
Оценка:  0
Peyot
походу так пошли мусироват ьтему обьединения вялорусии с мордором что готов поспорить максимум 5 лет до обьединения!
ВыВсеВрети    16.01.2019, 14:39
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
смешной этот ко....))))))))
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